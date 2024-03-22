Стало известно о перебоях в движении поездов на Украине после взрывов

«Укрзализныця» сообщила о перебоях в движении поездов в Харьковской области

В Харьковской области Украины произошли перебои в движении поездов после ночных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

Как стало известно, несколько участков на территории региона были обесточены. В связи с этим «Украинские железные дороги» задействовали резервные схемы питания. Движение всех поездов, включая скоростные, временно осуществляется при помощи тепловозов.

Утром 22 марта в Харькове произошли взрывы. В Харьковской области и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 15 взрывах в городе. Глава областной военной администрации Олег Синегубов также рассказал, что Харьков почти полностью оказался обесточенным из-за повреждения объектов энергетики. К восстановлению электричества были подключены экстренные службы.