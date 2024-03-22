Стало известно о сотнях заблокированных в горящем «Крокус Сити Холле» человек

Shot: до 200 человек могут быть заблокированы в горящем «Крокус Сити Холле»

До 200 человек могут быть заблокированы в горящем «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, около концертного зала сейчас работают около 50 бригад скорой помощи. Точное число человек. запертых в здании, не указывается.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

По предварительной информации, 12 человек спасти не удалось.