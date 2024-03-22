Стало известно об эвакуации всех торговых центров Москвы

В Москве эвакуируют все торговые центры

В Москве после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуируют все торговые центры. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации издания, сами торговые центры закрывают. Кроме того, в Санкт-Петербурге по требованию полиции закрывают рестораны.

Ранее Миноборнауки рекомендовало российским вузам оказаться от массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение.

Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, которых очевидцы описали как мужчин с бородами в бронежилетах. Нападавшие могли быть вооружены карабинами «Вепрь» и «Сайга» с 12-м и 410-м калибрами. Одного из преступников задержали. Как сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, предварительно, пострадали 100 человек, еще 40 спасти не удалось.