Вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокусе»

Минобрнауки России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Минобрнауки России рекомендовало вузам оказаться от массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «Интерфакс».

Помимо этого, руководству университетов дополнительно рекомендовали проинструктировать службы безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокус Сити Холле» в первые минуты после начала стрельбы. По его словам, глава государства уже дал необходимые указания в связи с произошедшим.