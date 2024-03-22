Стало известно об улучшении позиций ВС России в Работино

Рогов: российские войска улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового

Российские войска улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, в Работино стороны ведут взаимные атаки. «Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточенные бои там продолжаются», — рассказал он.

Также, по его словам, ВС России заняли опорный пункт к северо-западу от Вербового, отбив на этом участке несколько контратак противника.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска постепенно покидают кладбище в районе Работино, где они прятались. Середина населенного пункта, по его словам, находится под контролем российских подразделений.