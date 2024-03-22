Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

Актер Сергей Светлаков спасся при теракте в московском «Крокус Сити Холле»

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков находился в московском «Крокус Сити Холле» в момент теракта перед концертом группы «Пикник». Об этом он рассказал «СтарХит».

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — заявил Светлаков, отказавшись сообщать подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что на концерте присутствовал спортивный комментатор Виктор Гусев с женой. Им также удалось спастись.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы.