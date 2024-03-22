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23:55, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

Актер Сергей Светлаков спасся при теракте в московском «Крокус Сити Холле»
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков находился в московском «Крокус Сити Холле» в момент теракта перед концертом группы «Пикник». Об этом он рассказал «СтарХит».

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — заявил Светлаков, отказавшись сообщать подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что на концерте присутствовал спортивный комментатор Виктор Гусев с женой. Им также удалось спастись.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы.

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      Марина Совина
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