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12:46, 22 марта 2024Спорт

Тренер российской молодежки оценил победу над действующими чемпионами мира

Российская молодежка победила чемпионов мира из Уругвая в товарищеском матче
Иван Шабаров

Иван Шабаров. Кадр: Diplomatrutube / YouTube

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров оценил победу над командой Уругвая, являющейся действующими чемпионами мира. Его слова приводит «Чемпионат».

Шабаров заявил, что доволен результатом матча, отметив, что товарищеские встречи полезны для сборной России. «Приятно, что нам удалось одержать победу, но то, что не реализовали большое количество моментов, меня расстроило», — подчеркнул он.

Встреча между Уругваем и Россией прошла в ночь с 21 на 22 марта в Монтевидео и завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил полузащитник Дмитрий Кучугура, реализовавший пенальти.

Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира. Российская молодежка не принимает участие в официальных турнирах из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

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      Анастасия Борисова
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