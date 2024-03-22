Тренер российской молодежки оценил победу над действующими чемпионами мира

Российская молодежка победила чемпионов мира из Уругвая в товарищеском матче

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров оценил победу над командой Уругвая, являющейся действующими чемпионами мира. Его слова приводит «Чемпионат».

Шабаров заявил, что доволен результатом матча, отметив, что товарищеские встречи полезны для сборной России. «Приятно, что нам удалось одержать победу, но то, что не реализовали большое количество моментов, меня расстроило», — подчеркнул он.

Встреча между Уругваем и Россией прошла в ночь с 21 на 22 марта в Монтевидео и завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил полузащитник Дмитрий Кучугура, реализовавший пенальти.

Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира. Российская молодежка не принимает участие в официальных турнирах из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.