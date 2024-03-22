Трое россиян с ружьями угнали аграрный погрузчик за шесть миллионов рублей

На Кубани трое вооруженных мужчин угнали аграрный погрузчик в Ростовскую область

На Кубани трое мужчин вооруженных ружьями угнали фронтальный погрузчик за шесть миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в 5 утра. Тогда фигуранты ворвались на территорию компании «Кубань Агро-2010». Они вскрыли погрузчик и угнали его в Ростовскую область, однако, благодаря встроенной системе GPS-трекера технику обнаружили. Угонщики скрылись. Их личности пока не установили.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мужчина купил гараж и обнаружил в нем арсенал. В Балтийске бойцы калининградского ОМОН «Град» Росгвардии изъяли арсенал в гараже, обнаруженный его новым хозяином после покупки.