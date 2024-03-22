Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 22 марта 2024Силовые структуры

Трое россиян с ружьями угнали аграрный погрузчик за шесть миллионов рублей

На Кубани трое вооруженных мужчин угнали аграрный погрузчик в Ростовскую область

Фото: Linda Sondergaard / Unsplash

На Кубани трое мужчин вооруженных ружьями угнали фронтальный погрузчик за шесть миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в 5 утра. Тогда фигуранты ворвались на территорию компании «Кубань Агро-2010». Они вскрыли погрузчик и угнали его в Ростовскую область, однако, благодаря встроенной системе GPS-трекера технику обнаружили. Угонщики скрылись. Их личности пока не установили.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мужчина купил гараж и обнаружил в нем арсенал. В Балтийске бойцы калининградского ОМОН «Град» Росгвардии изъяли арсенал в гараже, обнаруженный его новым хозяином после покупки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше