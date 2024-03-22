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23:11, 22 марта 2024Мир

Турция осудила стрельбу в Москве

Захарова: глава МИД Турции Фидан осудил в разговоре с Лавровым стрельбу в Москве

Фото: Florion Goga / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил стрельбу в Москве в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Как сообщила Захарова, Фидан в ходе телефонного разговора с Лавровым выразил соболезнования в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холл». «Глава МИД Турции от имени президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта», — добавила пресс-секретарь МИД.

Ранее Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что реакция США на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске вызывает вопросы. «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?» — заявила она.

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      Юрий Леонов
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