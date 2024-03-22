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19:48, 22 марта 2024Бывший СССР

Украинец ради побега от мобилизации стал нигерийцем и был опознан

ГПС Украины: украинец ради побега от мобилизации претворился нигерийцем

Фото: Telegram-канал ДПСУ | Держприкордонслужба

Житель Киева ради побега от мобилизации притворился нигерийцем, воспользовавшись паспортом гражданина Нигерии, но был опознан и задержан на границе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram.

Украинец хотел пересечь границу со Словакией по копии информационной страницы другого человека — ему казалось, что он на него похож. По данным ведомства, настоящий владелец документов покинул Украину до начала спецоперации.

«Теперь "лицедея" ждет суд, а по инкриминированной ему статье — еще и немаленький штраф», — говорится в сообщении службы.

Ранее на Украине задержали уклониста, пытавшегося сбежать в Румынию на велосипеде. Мужчина решил добраться на велосипеде из Николаева до украинско-румынской границы. Суммарно, чтобы сбежать из страны, уклонист проехал более 750 километров, но был задержан в 350 метрах от границы.

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      Алевтина Запольская
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