В Бельгии заявили о трудностях с изъятием доходов от замороженных активов РФ

Премьер Бельгии Де Кроо: финрынкам будет трудно переварить изъятие активов РФ

Финансовым рынкам будет трудно переварить конфискацию замороженных в западных странах российских активов. Для этого европейским властям необходимо найти весомое правовое основание, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Его слова приводит ТАСС.

При этом Бельгия, как уточнил премьер, готова передать Украине доходы от заблокированных в стране российских активов «в любой момент». Однако без «юридически пуленепробиваемого» основания сделать это будет крайне трудно и рискованно.

В противном случае финансовые рынки не смогут справиться с потенциальными проблемами, посетовал бельгийский премьер. «Что касается самих активов, то здесь нужен определенный уровень финансовой стабильности», — пояснил Де Кроо.

Он добавил, что в случае успешной доработки властями Евросоюза (ЕС) решения по доходам от российских активов денежные средства можно будет направить на закупки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне в настоящий момент ключевым является предложение Еврокомиссии (ЕК) о переводе на эти цели 90 процентов доходов от суверенных активов России.

Ранее представители ЕК заявили, что выплаты Украине из доходов от замороженных активов России могут начаться уже в июле 2024 года. В свою очередь, глава европейской дипмиссии Жозеп Боррель утверждал, что передача Киеву денежных средств будет осуществляться дважды в год. Около 2,5-3 миллиардов евро в год будут направляться на закупку оружия через фонд помощи Украине и бюджет ЕС.