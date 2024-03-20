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16:41, 20 марта 2024Экономика

В Европе назвали сроки выплат Украине из доходов от замороженных активов России

Еврокомиссия: выплаты Киеву из замороженных активов РФ могут начать в июле
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Выплаты Украине из доходов от замороженных активов российского Центробанка могут начаться уже в июле 2024 года. Сроки перечисления денег назвали представители Еврокомиссии (ЕК), их цитирует РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выплаты будут осуществляться дважды в год. В 2024 году 90 процентов от непредвиденных доходов от заблокированных в центральных депозитариях государств ЕС российских активов будут направлены на закупку оружия через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. В год суммы финансирования составят около 2,5-3 миллиардов евро. При этом суммы финансирования будут пересматривать каждый год.

Как отмечают источники, ЕК собирается забирать у депозитариев 97 процентов доходов от замороженных средств. Оставшееся отведено на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии к их эффективному использованию. При этом ранее чиновники намеревались тратить средства на реконструкцию Украины, но передумали из-за «сложной ситуации на поле боя и нехватки боеприпасов».

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По словам Борреля, Евросоюз уже совершил первый транш пакета финансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. До 2027 года Киев получит порядка 50 миллиардов евро, пообещал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала передачу доходов от российских замороженных активов Киеву бандитизмом и воровством. Во время брифинга по текущим вопросам внешней политики она добавила, что Москва будет отвечать на такие действия со стороны Европы соответствующим образом.

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      Вячеслав Агапов
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