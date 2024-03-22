В ЕС предложили использовать пенсионные фонды для военной помощи Украине

Ряд стран ЕС предложил пенсионным фондам инвестировать в сферу обороны

Ряд стран Европейского союза (ЕС) предложил страховым компаниям и пенсионным фондам активно инвестировать в сферу обороны, чтобы союз смог обеспечить Украину военной помощью. Об этом сообщил EUobserver.

«Цель — стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы», — приводит издание слова анонимного источника из числа европейских дипломатов. Предложение поддержали несколько европейских государств, в том числе Германия и Нидерланды.

По данным представителя Министерства обороны Нидерландов, ЕС обсуждает «различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор», которые позволят «быстро нарастить производство по всей цепочке поставок».

21 марта стало известно, что ряд глав государств G7 рассмотрят изъятие замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.