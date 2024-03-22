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13:47, 22 марта 2024Экономика

В Европе возникли разногласия из-за военных облигаций

Skai: среди стран Евросоюза нет согласия по вопросу оборонных облигаций

Фото: Yves Herman / Reuters

На саммите Евросоюза (ЕС) власти ряда стран выступили против выпуска «оборонных еврооблигаций», задуманных для финансирования военных расходов в связи с событиями на Украине. О разногласиях со ссылкой на греческий телеканал Skai сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, не согласились с предложенной идеей в Германии, Нидерландах и Австрии. Также критически высказался о ней премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, отметивший, что выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей, поскольку облигации все равно придется погашать.

Ранее сообщалось об отказе от выпуска военных облигаций, озвученном премьером Нидерландов Марком Рютте. В числе скептически настроенных по этому вопросу государств также называли Швецию.

В материале отмечается, что лидеры 27 стран сообщества согласились с тем, что на военную поддержку Украины нужно выделить больше средств, но не смогли договориться о том, как это сделать. Также по итогам саммита они не смогли утвердить решение по замороженным российским активам и поручили министрам продолжить работу над предложением Еврокомиссии, допускающим возможность предоставления Украине до трех миллиардов евро на ежегодной основе.

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      Дмитрий Воронин
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