Berliner Zeitung: 21 гражданин ФРГ участвует в конфликте на Украине

На данный момент времени в конфликте на Украине суммарно участвует 21 гражданин ФРГ с российской и украинской сторон. Такое число называет Berliner Zeitung со ссылкой на запрос министерству внутренних дел Германии.

«На сегодняшний день 14 из этих 21 гражданина Германии имеют конкретные доказательства фактического участия в боевых действиях (трое на стороне Украины и одиннадцать на стороне России)», — приводит издание данные министерства внутренних дел.

Авторы материала также подчеркивают, что граждане Германии, участвующие в конфликте, преимущественно придерживаются экстремистских взглядов. Причем речь идет как о крайне левых, так и крайне правых.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали возможного командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным Хрульф. Ему было 36 лет, и, предположительно, он придерживался ультраправых взглядов.