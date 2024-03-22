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14:35, 22 марта 2024Бывший СССР

В Харьковской области указали на бесполезность вопроса украинцев «а нас за що?»

Ганчев: украинцам стоит задавать вопросы Киеву после удара по энергообъектам

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

После удара Вооруженных сил (ВС) России по энергообъектам на Украине вопросы о том, почему так получилось, жителям страны стоит задавать властям в Киеве. На бесполезность претензий к Москве указал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости

По словам Ганчева, большая часть украинцев осознает первопричину нанесения мощных ударов по энергетическим объектам в Харькове, в результате которых в городе пропал свет и начались перебои с водоснабжением.

«А тем, кто все еще задается вопросом "а нас за що?", нужно задать этот вопрос, прежде всего, киевскому режиму, который спонсирует и поощряет хаотичные удары по домам и скоплениям мирных граждан в российских городах», — заявил глава администрации.

Ранее депутат украинского Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что город после ракетных ударов по энергосистеме погрузился в режим блэкаута. «Нет у 700 тысяч абонентов энергоснабжения, есть проблемы с водой, перебои с канализацией», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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