В Киеве назвали США ключевым противником приглашения Украины в НАТО

Стефанишина назвала США ключевым противником приглашения Украины в НАТО

Диалог между США и Киевом о приглашении Украины в НАТО не развивается. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает агентство «Укринформ».

По ее словам, среди всех стран-союзников и штаб-квартиры Киев так и не нашел, с кем можно было бы обсудить приглашение страны в альянс. Стефанишина уточнила, что вместо этого украинскую сторону просят «вести себя спокойно» на Вашингтонском саммите НАТО, опасаясь последующих комментариев от экс-президента США Дональда Трампа.

Политик также назвала Соединенные Штаты и Германию ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО. Отвечая на вопрос о развитии диалога с США, вице-премьер добавила, что «они тоже готовятся к саммиту и мы готовимся, но как-то вместе не выходит».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил отсутствие планов относительно приглашения Украины в НАТО. По его словам, такой шаг со стороны альянса может стать предлогом для войны с Россией.