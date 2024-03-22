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10:18, 22 марта 2024Мир

В Польше назвали приглашение Украины в НАТО предлогом для войны

Глава МИД Польши Сикорский: приглашение Украины в НАТО будет предлогом для войны

Фото: Lehtikuva / Markku Ulandervia / Reuters

Приглашение Украины в НАТО сейчас является сложным вопросом и может стать предлогом для войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Насколько я знаю, никаких планов о приглашении [Украины в НАТО] нет. Это сложный вопрос (...). Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — подчеркнул он, обратив внимание на неготовность европейцев к подобному исходу событий.

Сикорский также рассказал, что Финляндия и Швеция получили гарантии безопасности уже в момент формального приглашения в альянс. Если подобные гарантии будут предоставлены Украине сейчас, то это будет означать, по мнению главы польского МИД, войну НАТО с Россией.

Ранее Сикорский назвал присутствие военных стран НАТО на украинской территории секретом Полишинеля. Он сослался на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который говорил о крупных подразделениях западных государств на Украине.

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      Дмитрий Попов
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