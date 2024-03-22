Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 22 марта 2024Мир

В Кремле прокомментировали заявление главы МИД Польши о «Северном потоке»

Песков переадресовал МИД вопрос о заявлении Сикорского о «Северном потоке»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Заявления главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского об осведомленности США о взрывах на газопроводе «Северный поток» должно прокомментировать МИД России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о высказывании Сикорского по взрыву на газопроводе в интервью Rzeczpospolita. Он переадресовал вопрос российским дипломатам.

«Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Сикорский рассказал в интервью газете Rzeczpospolita об осведомленности США о подготовке подрыва «Северных потоков». Он также напомнил, что в 2006 году назвал энергетический проект России и Германии «новым пактом Молотова-Риббентропа».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше