В Кремле прокомментировали заявление главы МИД Польши о «Северном потоке»

Песков переадресовал МИД вопрос о заявлении Сикорского о «Северном потоке»

Заявления главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского об осведомленности США о взрывах на газопроводе «Северный поток» должно прокомментировать МИД России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о высказывании Сикорского по взрыву на газопроводе в интервью Rzeczpospolita. Он переадресовал вопрос российским дипломатам.

«Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Сикорский рассказал в интервью газете Rzeczpospolita об осведомленности США о подготовке подрыва «Северных потоков». Он также напомнил, что в 2006 году назвал энергетический проект России и Германии «новым пактом Молотова-Риббентропа».