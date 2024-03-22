В Кремле указали США на необходимость призвать Украину отказаться от терроризма
США необходимо призвать Украину отказаться от ударов по мирным жителям, которые являются актами терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов, жилых домов», — рассказал он.
Таким образом Песков отреагировал на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают призыв США к Украине не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.
Ранее Песков заявил, что Россия не сможет мириться с существованием у своих границ страны подобной Украине, которая планирует захват Крыма, отражая эти планы в документах.