В Кремле указали США на необходимость призвать Украину отказаться от терроризма

Песков: США необходимо призвать Украину отказаться от ударов по мирным жителям

США необходимо призвать Украину отказаться от ударов по мирным жителям, которые являются актами терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов, жилых домов», — рассказал он.

Таким образом Песков отреагировал на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают призыв США к Украине не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.

Ранее Песков заявил, что Россия не сможет мириться с существованием у своих границ страны подобной Украине, которая планирует захват Крыма, отражая эти планы в документах.