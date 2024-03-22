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23:07, 22 марта 2024Россия

В крупном петербургском ТЦ обнаружили подозрительный предмет

Shot: в эвакурованной «Галерее» в Петербурге обнаружили подозрительный предмет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В торговом центре «Галерея» в центре Санкт-Петербурга обнаружили подозрительный предмет, сообщает Shot.

Издание привело видео очевидца, снятое перед входом в ТЦ. «Огораживают лентой, никого туда не пускают. Что там в черном ящике, остается загадкой. Всех выгнали», — пояснил автор ролика.

Территория оцеплена экстренными службами, добавил канал. Ранее в «Галерее» объявили эвакуацию. Кроме того, она проходит еще в нескольких точках города — с концерта в «Севкабеле» и в ТЦ «Невский Центр».

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall в Подмосковье произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия.

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      Антон Похиляк
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