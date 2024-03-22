В Крыму членов запрещенной террористической организации оставили под стражей

В Крыму суд оставил под стражей 8 членов «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей восьмерых членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

5 и 6 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал девять сторонников запрещенной организации, а одного отправил под домашний арест по состоянию здоровья. Восемь обвиняемых решили оспорить это решение. В результате в Верховный суд поступило восемь апелляционных жалоб. Их рассмотрение проходило в закрытом режиме.

6 марта стало известно, что в Крыму ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами».