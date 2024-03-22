В ЛНР рассказали о казни трех человек украинскими бойцами

Марочко: украинские военные устроили казнь на сватовско-кременском направлении

Украинские военные устроили казнь на сватовско-кременском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем в Telegram-канале.

Он уточнил, что казнили трех человек. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Червоная Диброва. «Группа украинских боевиков, которая из стрелкового оружия расстреляла троих человек, стоящих на коленях со связанными руками», — сообщил Марочко.

Он добавил, что это совершили бойцы украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Марочко заявил, что в Харьков из Киева прибыли высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их прибытие может быть связано с необходимостью объективной оценки ситуации и подготовкой предложений по стабилизации положения ВСУ на фронте, предположил он.