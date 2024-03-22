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20:42, 22 марта 2024Мир

В МИД России призвали ЕС к ответу за теракты Украины против мирного населения

Захарова: ЕС должен ответить за теракты Украины против населения городов России
СюжетНаселение России:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) должен ответить за совершенные Украиной теракты против населения российских городов. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте МИД.

«При западном подстрекательстве укронацисты не останавливаются и перед совершением терактов против гражданской инфраструктуры и мирных жителей российских городов», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что ответственность за это должен нести как ЕС в целом, так и страны-члены, входящие в объединение. Именно они поставляют Киеву оружие и провоцируют его на международные преступления, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России также рассказала, что увеличение поставок оружия Украине связано со стремлением политиков отвлечь людей от своих ошибок и их желанием «зарабатывать на войнах».

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      Лина Пивоварова
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