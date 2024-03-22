В окрестностях Млечного Пути обнаружили древнюю звезду

Nature Astronomy: в Большом Магеллановом Облаке обнаружили древнюю звезду

Астрономы Чикагского университета обнаружили в окрестностях Млечного Пути древнюю звезду, относящуюся к населению II. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Население II представляет собой поколение звезд, которые сформировались вскоре после Большого взрыва. Они бедны металлами (элементами тяжелее водорода и гелия), поскольку образовались из остатков звезд гипотетического населения III — самых первых, сверхмассивных звезд, практически не содержащих металлов. Непосредственно наблюдать звезды населения III астрономам пока не удавалось.

Исследователи провели наблюдения за Большим Магеллановым Облаком (БМО) — карликовой галактикой, являющейся спутником Млечного Пути и находящейся на расстоянии 163 тысячи световых лет. Они обнаружили звезду, характеризующуюся дефицитом тяжелых элементов, которое прежде не обнаруживалось в звездах БМО. Ученые предполагают, что она была обогащена материалом сверхновой, предшественником которой была внегалактическая звезда населения III.

Поскольку БМО начало тесно взаимодействовать с Млечным Путем лишь два миллиарда лет назад, эволюция ранних звезд, в том числе обогащение тяжелыми элементами, в них шла различными путями. Авторы пришли к выводу, что эти процессы во многом зависели от межгалактической среды.

