В Польше рассказали о тактическом маневре Макрона

Сикорский: слова Макрона об отправке войск на Украину были тактическим маневром

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину были тактическим маневром для принятия военной помощи Европейского союза (ЕС) Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.

Сикорский прокомментировал обсуждение высказываний Макрона об отправке контингента на Украину. По его мнению, французский лидер не имел в виду непосредственное участие французских военных в боевых действиях.

«И, вероятно, благодаря этому тактическому маневру президента Макрона у нас наконец-то есть то, что в течение года было предметом переговоров», — заявил глава МИД Польши. По его словам, действия Макрона побудили страны ЕС одобрить расширение Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для военной помощи Украине. Дипломат также рассказал, что заявления французского лидера повлияли на развитие чешской инициативы по поставкам снарядов Киеву.

Ранее Сикорский назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией. Он отметил, что Финляндия и Швеция получили гарантии безопасности уже в момент формального приглашения в альянс.