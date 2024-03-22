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17:30, 22 марта 2024Бывший СССР

В Сейме Литвы решили «деоккупировать» Белоруссию и повести ее по пути Украины

Депутат Сейма Литвы Павиленис: Белоруссия должна пойти по пути Украины

Фото: Janis Laizans / Reuters

Белоруссию нужно «деоккупировать», а затем повести по пути Украины к евроинтеграции. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы, депутат Жигимантас Павиленис, передает портал Alfa.lt.

«Когда мы победим [президента России Владимира] Путина, деоккупация Белоруссии будет одним из важнейших требований и условий. Россия должна уйти из Белоруссии, которая сейчас является просто оккупированной страной. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло», — уверен парламентарий.

Он добавил, что Минск должен пойти по пути Киева, и заверил, что ни одна европейская страна «не сомневается в призвании» республики.

Ранее о политике Европейского союза в отношении Белоруссии высказался президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, Брюссель безуспешно пытается влезть во внутренние дела страны.

ЖЗЛ
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      Глеб Палехов
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