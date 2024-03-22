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07:32, 22 марта 2024Россия

В Совфеде спрогнозировали ситуацию с мигрантами в США

Пушков о мигрантах в Техасе: в США белое население станет меньшинством
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Bulkin Sergey / news.ru

Сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с мигрантами в америкнаском Техасе, спрогнозировал будущую ситуацию в стране. Белое население в США станет заведомым меньшинством, считает парламентарий. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Если в 1990 году белых было в США 75.6 процента, то в 2021 году — всего 57.8 процента. По имеющимся оценкам, США перестанут быть белой страной в период с 2045-2050 годы. Страна, выстроенная на уничтожении индейцев и рабстве черных, вернется в руки небелого населения», — написал сенатор.

Он также спрогнозировал, что в будущем Великобритания, Франция и Испания станут колониями Африки и Среднего Востока.

Обстановка на границе США и Мексики на территории Техаса накалилась во второй половине января, когда власти штата отказались убирать заграждения и колючую проволоку для мигрантов по требованию федеральных властей. Почти все губернаторы-республиканцы высказались в поддержку властей Техаса.

Как утверждает экс-президент США Дональд Трамп, США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну. По его словам, Штаты переживают «вторжение» нелегалов. В США уже прибыли около 15 миллионов нелегальных мигрантов, заявил он.

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      Анастасия Шейкина
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