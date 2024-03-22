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17:17, 22 марта 2024Экономика

В ЦБ рассказали об отсутствии альтернатив по ключевой ставке

Набиуллина: другие варианты решений по ключевой ставке предметно не обсуждались

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 22 марта, предметно не рассматривал других вариантов решения по ключевой, ставке кроме ее сохранения на уровне 16 процентов годовых, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне. Другие альтернативы предметно не обсуждались», — сказала председатель Центробанка. По ее словам, в ЦБ подробнее остановились на вопросе траектории ставки.

Также Набиуллина назвала возможные сроки снижения ключевой ставки, уточнив, что при условии устойчивого снижения инфляции оно может начаться во второй половине 2024 года. Глава регулятора отметила, что высокий уровень показателя позволяет снижать давление на курс рубля за счет сдерживания чрезмерного спроса на импорт и увеличивает привлекательность сбережений в национальной валюте.

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      Дмитрий Воронин
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