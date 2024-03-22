В ЦБ заявили о напряженной кадровой ситуации в России

ЦБ: жесткость российского рынка труда вновь усилилась в начале 2024 года

В первые месяцы 2024 года ситуация на российском рынке труда не стала менее напряженной, чем в конце 2023-го. Напротив, борьба работодателей за кадры за этот период времени вновь усилилась, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Как отметили в регуляторе, кадровый дефицит в стране продолжает быть главным барьером для расширения выпуска товаров и услуг. В то же время напряженная ситуация на российском рынке труда сохраняется на фоне рекордно низкого уровня безработицы, уточнили в ЦБ.

В среднесрочной перспективе напряженная ситуация на рынке труда будет оказывать давление на российскую экономику. При этом по итогам первого квартала 2024 года ускорению темпов роста ВВП поспособствовала в том числе высокая потребительская активность на фоне «существенного роста доходов населения», заключили в регуляторе.

Ранее по итогам очередного заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. При этом в регуляторе указали на превышение текущего уровня инфляции над целевыми показателями. Однако, согласно прогнозу ЦБ, взятый курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) поможет приблизить темпы роста потребительских цен в стране к требуемому уровню в 4 процента уже к концу этого года.