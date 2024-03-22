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23:41, 22 марта 2024Мир

Великобритания осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

Посольство Великоритании в России осудило теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Посольство Великобритании в России осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования родственникам жертв. Сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства.

Ведомство выразило соболезнования родственникам и близким пострадавших в результате сегодняшнего инцидента. «Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Германии ужаснулся кадрам теракта в «Крокус Сити Холле». Ведомство выразило соболезнования родственникам жертв и подчеркнуло необходимость быстро выяснить все обстоятельства.

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      Юрий Леонов
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