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02:27, 22 марта 2024Бывший СССР

Власти Молдавии признали присутствие своих граждан в рядах ВСУ

Глава МО Молдавии признал присутствие граждан в рядах ВСУ в качестве наемников

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый признал, что в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины присутствуют молдаване. Они действуют в качестве наемников, уточнил министр в эфире телеканала TV8.

«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — пояснил Анатолий Носатый. Точное число граждан, выполняющих боевые задачи на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), неизвестно.

При этом в 2022 году президент Молдавии Санду пригрозила лишать гражданства тех, кто участвует в спецоперации (СВО) на стороне России. Тогда же изучалась возможность ужесточения наказания для молдаван, который хотят быть иностранными наемниками.

Ранее пленный грузинский наемник рассказал о легионе иностранцев ВСУ. В него вошли военные из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

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      Александра Синицына
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