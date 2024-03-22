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07:50, 22 марта 2024Силовые структуры

Водитель авто попытался скрыться от московских полицейских и врезался в столб

Shot: в Москве водитель пытался скрыться от полиции и врезался в столб

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве водитель легкового автомобиля пытался скрыться от полиции и врезался в столб на огромной скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рано утром мужчина на Mitsubishi пытался уехать от сотрудников ДПС по улицам северо-востока столицы. Он не справился с управлением и на Стартовой улице врезался в столб.

Части автомобиля разлетелись по проезжей части. Водителя отправили в больницу с серьезными травмами, а двое пассажиров не выжили.

Ранее стало известно, что в Волгограде полицейские в ходе погони со стрельбой задержали водителя, который не остановился для проверки документов и грубо нарушал правила дорожного движения.

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      Екатерина Кашурникова
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