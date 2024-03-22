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22:24, 22 марта 2024Силовые структуры

Врачей массово вызвали на смену в больницы из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Shot: реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московских и областных врачей вызвали на смену в больницы для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Стрельба произошла перед концертом группы «Пикник». По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Ранее сообщалось, что число погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 40.

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      Марина Совина
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