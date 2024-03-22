Врачей массово вызвали на смену в больницы из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Shot: реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы

Московских и областных врачей вызвали на смену в больницы для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Стрельба произошла перед концертом группы «Пикник». По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Ранее сообщалось, что число погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 40.