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23:23, 22 марта 2024Мир

Вучич обвинил западные спецслужбы в осведомленности о теракте в Москве

Президент Сербии Вучич: западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом он высказался в эфире телеканала Prva.

Вучич обвинил западные спецслужбы в осведомленности о возможном теракте в Москве и напомнил, что 7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать торговые центры в российской столице. Позже с подобным заявлением выступили и британские дипломаты.

«Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — заключил политик.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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