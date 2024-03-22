Вучич обвинил западные спецслужбы в осведомленности о теракте в Москве

Президент Сербии Вучич: западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом он высказался в эфире телеканала Prva.

Вучич обвинил западные спецслужбы в осведомленности о возможном теракте в Москве и напомнил, что 7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать торговые центры в российской столице. Позже с подобным заявлением выступили и британские дипломаты.

«Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — заключил политик.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.