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23:06, 22 марта 2024Россия

«Яндекс Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокуса»

«Яндекс Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокуса» после теракта

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Яндекс Такси» сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске после теракта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в ближайшие дни.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.

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      Марина Совина
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