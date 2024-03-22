«Яндекс Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокуса»

«Яндекс Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокуса» после теракта

«Яндекс Такси» сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске после теракта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в ближайшие дни.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.