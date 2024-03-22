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05:33, 22 марта 2024Мир

Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием на пост президента России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об отказе заявили РИА Новости в МИД Японии.

«От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях», — ответили в Токио на запрос агентства.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Согласно итоговым данным Центризбиркома, действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов. Второе место занял Харитонов, третье — Даванков, четвертое — Слуцкий. Явка на выборах стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на них проголосовали 87 113 127 человек.

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      Марина Совина
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