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01:36, 22 марта 2024Бывший СССР

Зеленский попросил у НАТО системы ПВО

Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО и попросил системы ПВО

Владимира Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и попросил новые системы ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и необходимость дополнительных систем ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что страна не нуждается во французских войсках. Украинский лидер напомнил, что страна не является членом Североатлантического альянса. Он признал, что Киев сталкивался с трудностями, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов.

В январе украинский президент потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. По его словам, Украина хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу со стороны блока.

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      Марина Совина
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