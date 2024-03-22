Зеленский попросил у НАТО системы ПВО

Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО и попросил системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и попросил новые системы ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и необходимость дополнительных систем ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что страна не нуждается во французских войсках. Украинский лидер напомнил, что страна не является членом Североатлантического альянса. Он признал, что Киев сталкивался с трудностями, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов.

В январе украинский президент потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. По его словам, Украина хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу со стороны блока.