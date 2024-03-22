Жительница Авдеевки: горожане научились справляться с тяготами военного времени

В Авдеевке объяснили, почему, несмотря на тяжелые условия и угрозы обстрелов со стороны украинской армии, горожане не покидают разрушенные в ходе боевых действий дома. Как рассказала в разговоре с РИА Новости местная жительница Галина, люди научились справляться с тяготами военного времени, а город — это их родина.

«Квартиры нет, ничего нет. В чем стою, то у меня и осталось. Тяжело, конечно, но мы здесь. Некуда нам ехать. Куда мы должны уезжать? Это наш город. Почему я из этого города должна уезжать куда-то?» — передаются в публикации слова горожанки.

Она рассказала, что не покинула Авдеевку даже во время активной фазы боевых действий, а теперь ожидает восстановления города.

Ранее об отношении солдат Вооруженных сил Украины к собственным гражданам рассказали жители Часова Яра. По словам одной из горожанок, украинские военные часто прячутся за спинами мирных людей.