Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

Юмористка Щербакова рассказала, что работала детским аниматором за 700 рублей

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, как в прошлом работала аниматором. Об этом периоде жизни она вспомнила в шоу «Женский форум», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Щербаковой, она подрабатывала аниматором в старших классах школы и на первых курсах университета. «У меня выход стоил 700 рублей», — поделилась она.

Юмористка также рассказала, что однажды изображала советскую буфетчицу на мероприятии в городской администрации. При этом она отметила, что иногда работала и на детских праздниках.

Ранее Щербакова высказалась о сложностях в начале карьеры. Она заявила, что в какой-то период вместе с коллегами покупала на троих человек один пакет гречки.

Перед этим Щербакова раскрыла, что в прошлом подрабатывала в детских лагерях. Она описала старую работу словами «мы там бухали как не в себя вообще».