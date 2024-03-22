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16:35, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

Юмористка Щербакова рассказала, что работала детским аниматором за 700 рублей
Варвара Щербакова

Варвара Щербакова. Кадр: ТНТ / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, как в прошлом работала аниматором. Об этом периоде жизни она вспомнила в шоу «Женский форум», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Щербаковой, она подрабатывала аниматором в старших классах школы и на первых курсах университета. «У меня выход стоил 700 рублей», — поделилась она.

Юмористка также рассказала, что однажды изображала советскую буфетчицу на мероприятии в городской администрации. При этом она отметила, что иногда работала и на детских праздниках.

Ранее Щербакова высказалась о сложностях в начале карьеры. Она заявила, что в какой-то период вместе с коллегами покупала на троих человек один пакет гречки.

Перед этим Щербакова раскрыла, что в прошлом подрабатывала в детских лагерях. Она описала старую работу словами «мы там бухали как не в себя вообще».

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      Маргарита Щигарева
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