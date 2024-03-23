В Белом доме высказались о контактах Байдена с Путиным после теракта

Белый дом: Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта

Американский президент Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в «Крокус Сити Холле», заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли контакты президентов. «Нет», — высказался он. Дипломат дал понять, что ему неизвестно о возможных планах провести контакты по линии министерств иностранных дел. Он посоветовал обратиться за комментариями в Госдепартамент.

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало известно вечером 22 марта. На данный момент в Следственном комитете подтвердили гибель более 60 человек в Красногорске. Пострадали более 100 человек.