Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 23 марта 2024Россия

Доступ в Госдуму ограничат после теракта в «Крокусе»

«Ведомости»: доступ в здания Госдумы ограничат с 25 марта

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доступ в здания Госдумы решили временно ограничить после теракта в «Крокусе». Об этом со ссылкой на источники на Охотном ряду сообщает газета «Ведомости».

Все заказанные разовые пропуска и заявки на проход в помещения организованных групп, а также заявки на проезд автомобилей будут аннулированы. Соответствующие ограничения будут действовать с 25 марта до принятия отдельного решения. Кроме того, проведение парламентских слушаний, круглых столов и прочих мероприятий также будет ограничено.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, о возможном обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске сообщат отдельно.

Ранее стало известно об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Представители Российского футбольного союза (РФС) заявили, что стороны смогут провести встречу в другой период времени. 23 марта бюро исполкома РФС приняло решение о переносе на резервные даты матчей текущего тура всех соревнований, которые проводятся под эгидой организации.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Террористов из «Крокуса» поймали и везут в Москву. Они планировали прорваться на Украину

      На Украине высказались о намерении подозреваемых в теракте скрыться в стране

      Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красное в ДНР

      Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Красное в ДНР

      Хозяйка отеля описала следователям живших у нее террористов

      Все матчи тура под эгидой РФС перенесли из-за теракта в «Крокусе»

      В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»

      Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

      МВД Таджикистана заявило о непричастности трех граждан к теракту в «Крокусе»

      В России сообщили об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше