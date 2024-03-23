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07:11, 23 марта 2024Силовые структуры

Машины у «Крокуса» проверили наряды ДПС и бойцы Росгвардии с автоматами

Наряды ДПС у «Крокус Сити Холла» усилили бойцами Росгвардии с автоматами

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) около «Крокус Сити Холла» в Московской области усилены бойцами Росгвардии с автоматами. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили источники, наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи места происшествия. Cиловики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии есть с собой автоматы.

Ранее Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса». Взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.

Также стало известно, что бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание из-за сильного задымления.

22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла». Затем в здании вспыхнул пожар.

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      Марина Совина
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