Машины у «Крокуса» проверили наряды ДПС и бойцы Росгвардии с автоматами

Наряды ДПС у «Крокус Сити Холла» усилили бойцами Росгвардии с автоматами

Наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) около «Крокус Сити Холла» в Московской области усилены бойцами Росгвардии с автоматами. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили источники, наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи места происшествия. Cиловики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии есть с собой автоматы.

Ранее Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса». Взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.

Также стало известно, что бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание из-за сильного задымления.

22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла». Затем в здании вспыхнул пожар.