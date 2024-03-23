Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:5
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Ирландия
0:0
Завершен
Бельгия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Нью-Йорк Айлендерс
6:3
Завершен
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
3:2
Завершен
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Беларусь
Завтра
00:00 (Мск)
Литва
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
22:02, 23 марта 2024Спорт

Фанаты «Црвены Звезды» в Белграде поддержали россиян после теракта в «Крокусе»

Фанаты провели акцию поддержки на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Белграде
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Marko Djurica / Reuters

На товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Белграде прошла акция поддержки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фанаты «Црвены Звезды» провели перформанс о российско-сербской дружбе: продемонстрировали триколоры стран, вывесили баннер с надписью «Братья навек» с изображением воина. Также футболисты сделали совместную фотографию на фоне надписи «Вместе». Кроме того, местные артисты спели «Катюшу».

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», игроки вышли на поле в траурных повязках. На трибуне был вывешен баннер «Москва. 22.03. Скорбим».

Ранее в «Зените» объяснили, почему не стали отменять товарищескую встречу — ее назвали матчем памяти и единения. «Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках», — отметили в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершена

      «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

      Захарова назвала бесславными ублюдками злорадствовавших над терактом в «Крокусе»

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Слесарь вывел чужих детей во время теракта в «Крокусе»

      На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

      Экс-советник Пентагона указал на причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»

      Кнайсль отвергла причастность ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

      Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше