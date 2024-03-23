Фанаты «Црвены Звезды» в Белграде поддержали россиян после теракта в «Крокусе»

Фанаты провели акцию поддержки на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Белграде

На товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Белграде прошла акция поддержки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фанаты «Црвены Звезды» провели перформанс о российско-сербской дружбе: продемонстрировали триколоры стран, вывесили баннер с надписью «Братья навек» с изображением воина. Также футболисты сделали совместную фотографию на фоне надписи «Вместе». Кроме того, местные артисты спели «Катюшу».

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», игроки вышли на поле в траурных повязках. На трибуне был вывешен баннер «Москва. 22.03. Скорбим».

Ранее в «Зените» объяснили, почему не стали отменять товарищескую встречу — ее назвали матчем памяти и единения. «Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках», — отметили в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.