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18:09, 23 марта 2024Спорт

«Зенит» объяснил отказ от отмены матча с сербской «Црвеной Звездой»

«Зенит» назвал игру с сербской «Црвеной Звездой» матчем памяти и единения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В петербургском футбольном клубе «Зенит» объяснили, почему отказались от отмены товарищеской встречи с сербской «Црвеной Звездой». Заявление приводится на сайте команды.

«Зенит» назвал игру с «Црвеной Звездой» матчем памяти и единения. «Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках», — говорится в сообщении.

Матч запланирован на 23 марта. Он пройдет в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» отменил товарищеский матч с бакинским «Нефтчи». Встреча должна была пройти 23 марта в Баку.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Дарья Коршунова
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