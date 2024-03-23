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16:49, 23 марта 2024Спорт

«Спартак» отменил матч в Баку из-за теракта в «Крокусе»

«Спартак» отменил товарищеский матч с бакинским «Нефтчи» из-за теракта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский «Спартак» отменил товарищеский матч с бакинским «Нефтчи» из-за теракта в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте команды.

Встреча должна была пройти 23 марта в Баку. «Спартак» поблагодарил соперника за понимание и пообещал сыграть с командой в ближайшем будущем. «Скорбим вместе со всей Россией», — написали красно-белые.

Ранее 23 марта бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей текущего тура всех соревнований, которые проводятся под эгидой организации, из-за теракта в Подмосковье. В список вошли матчи женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, а также региональных соревнований.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 150 человек, более ста пострадали.

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      Анастасия Борисова
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