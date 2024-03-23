Машины скорой начали досматривать перед больницами после теракта в «Крокусе»

Машины скорой помощи начали досматривать на КПП перед больницами

Машины скорой помощи подвергаются досмотру перед въездом на территорию больниц в Москве. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

На контрольно-пропускных пунктах также дежурят сотрудники полиции. В частности, такая обстановка сложилась около Городской клинической больницей № 67 имени Ворохобова на западе столицы. В это лечебное учреждение, судя по списку Минздрава, доставлены 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле».

На территорию больницы также заехала машина Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 145 человек.