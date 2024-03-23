Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Ирландия
Сегодня
20:00 (Мск)
Бельгия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
20:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Беларусь
Завтра
00:00 (Мск)
Литва
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
10:52, 23 марта 2024Спорт

Матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе»

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» отменили из-за теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четвертый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», который должен был пройти 23 марта, отменен. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Причиной стал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Встреча между командами будет перенесена на другую дату, о чем КХЛ сообщит дополнительно.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.

«Металлург» ведет в серии против «Спартака» со счетом 2:1. Двумя днями ранее москвичи одержали первую победу во втором раунде плей-офф.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщило Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в «Крокусе»

      Один из задержанных под Брянском в связи с терактом в «Крокусе» получил ранение

      Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь после теракта

      Более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье

      Опубликовано фото найденного в машине предполагаемых террористов оружия

      Матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе»

      В российском регионе начали поиски пытавшихся подорвать мост диверсантов

      В Брянской области задержали машину с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе». При погоне авто перевернулось

      МИД Афганистана высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

      В Госдуме сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше