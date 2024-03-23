Матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе»

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» отменили из-за теракта

Четвертый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», который должен был пройти 23 марта, отменен. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Причиной стал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Встреча между командами будет перенесена на другую дату, о чем КХЛ сообщит дополнительно.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.

«Металлург» ведет в серии против «Спартака» со счетом 2:1. Двумя днями ранее москвичи одержали первую победу во втором раунде плей-офф.