Майора российской полиции задержали за крупное вымогательство

В Дагестане задержали майора за вымогательство 20 млн руб. у предпринимательницы

В Дагестане задержали сотрудника управления экономической безопасности МВД и майора полиции по подозрению в крупном вымогательстве у местной предпринимательницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина был задержан 14 марта в своем доме в Хасавюрте. По предварительным данным, он требовал от владелицы крупного бизнеса больше 20 миллионов рублей, угрожая проблемами и уголовным делом. Кроме того, как сообщает канал, в его доме была найдена майнинг-ферма.

Задержанный свою вину не признал, а его семья планирует добиться снятия обвинений. По словам отца майора, его сына могли подставить.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления городского хозяйства и заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по подозрению в должностном преступлении. В настоящее время в отношении него проводятся следственные действия.