Над Белгородской областью сбили два беспилотника

В МО РФ заявили о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны России (МО РФ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, первый беспилотник дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 14:30 по московскому времени. Второй летательный аппарат был сбит около 15:00.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе МО РФ. О пострадавших не сообщается.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью два беспилотника. Глава российского региона Александр Богомаз заявил, что БПЛА уничтожили над Почепским и Выгоничским районами. Информации о пострадавших не поступало.